Выпавший из окна седьмого этажа двухлетний ребёнок госпитализирован в Москве

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Двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы. Его срочно доставили в больницу.
Выпавший из окна седьмого этажа двухлетний ребёнок госпитализирован в Москве
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, которая инициировала проверку.

По данным ведомства, во вторник, 11 мая, в доме в Шенкурском проезде мать ребёнка находилась с ним в квартире, но оставила сына без внимания.

Известно, что женщина воспитывает ещё двоих детей.

Сотрудники прокуратуры проверят, как многодетная мать исполняет свои обязанности по воспитанию детей, а также оценят работу местных органов опеки.

Как ранее сообщали «Известия», в Уфе ребёнок выпал из окна квартиры на 12-м этаже и был госпитализирован.

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