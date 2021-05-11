Выпавший из окна седьмого этажа двухлетний ребёнок госпитализирован в Москве
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, которая инициировала проверку.
По данным ведомства, во вторник, 11 мая, в доме в Шенкурском проезде мать ребёнка находилась с ним в квартире, но оставила сына без внимания.
Известно, что женщина воспитывает ещё двоих детей.
Сотрудники прокуратуры проверят, как многодетная мать исполняет свои обязанности по воспитанию детей, а также оценят работу местных органов опеки.
Как ранее сообщали «Известия», в Уфе ребёнок выпал из окна квартиры на 12-м этаже и был госпитализирован.