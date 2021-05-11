В аэропорту Симферополя пассажиропоток достиг рекордных показателей на майские праздники

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя за десять праздничных дней превысил показатели 2019 года на 68%. Число принятых и отправленных пассажиров стало рекордным для современной истории аэропорта.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Международный аэропорт Симферополь с 1 по 10 мая обслужил 190 тыс. человек, что на 68% превышает показатели аналогичного периода 2019 года», — сообщили в пресс-службе.

Пик пассажиропотока зафиксирован 10 мая, в этот день аэропорт обслужил 21 377 человек. Также в этот день принято и отправлено максимальное за майские праздники количество регулярных пассажирских рейсов — 200 на прилёт и вылет.

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