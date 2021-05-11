Со дна бухты в Севастополе подняли 50 авиабомб времён войны
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Водолазные специалисты выполнили поставленные задачи в рамках ранее запланированных работ по расчистке дна в Графской бухте (Нефтегавань). Всего было поднято 14 объектов общей массой около 5 тыс. т, которые представляют собой в основном плавпричалы различных типов, затопленные в прошлом веке. Помимо плавпричалов, со дна бухты также поднято более 50 штук авиационных бомб общим весом порядка 35 т», — говорится в сообщении.
К работам также были привлечены специалисты Центра материально-технического обеспечения флота. Они обеспечивали работу оборудования для продувки объектов сжатым воздухом.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.