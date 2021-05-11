Со дна бухты в Севастополе подняли 50 авиабомб времён войны

Водолазы аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота подняли со дна Севастопольской бухты 50 затопленных авиабомб общим весом около 35 т.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Водолазные специалисты выполнили поставленные задачи в рамках ранее запланированных работ по расчистке дна в Графской бухте (Нефтегавань). Всего было поднято 14 объектов общей массой около 5 тыс. т, которые представляют собой в основном плавпричалы различных типов, затопленные в прошлом веке. Помимо плавпричалов, со дна бухты также поднято более 50 штук авиационных бомб общим весом порядка 35 т», — говорится в сообщении.

К работам также были привлечены специалисты Центра материально-технического обеспечения флота. Они обеспечивали работу оборудования для продувки объектов сжатым воздухом.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.