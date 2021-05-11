Автоэксперт назвал распространённые ошибки при эксплуатации автомобиля летом

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Автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил популярные ошибки, которые совершают автовладельцы в летний сезон.
Автоэксперт назвал распространённые ошибки при эксплуатации автомобиля летом
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он высказал мнение, что, прежде всего, следует проверять тормозную систему. По его словам, именно она испытывает самые серьёзные нагрузки зимой, поэтому требует тщательного внимания перед началом летнего сезона.

Главной ошибкой водителей летом эксперт считает прогрев двигателя.

«Прогревать мотор летом не нужно! 40 секунд достаточно, чтобы масло закачалось в блок цилиндров. Самое главное, когда вы прогреваете мотор, — разогреть масло, чтобы оно начало разбрызгиваться на стенки цилиндров. Когда за окном мороз -25 °С, то греем две с половиной минуты. Летом этого делать не нужно. Не надо травить людей газами! Завели, 40 секунд подождали — поехали», — резюмировал Субботин.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform дал советы по безопасному вождению.

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