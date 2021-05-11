В РСТ прокомментировали ситуацию с летним сезоном

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что ситуация с наступающим летним сезоном остаётся нестабильной.
В РСТ прокомментировали ситуацию с летним сезоном
  • Pixabay

В беседе с НСН специалист предупредил, что большая часть направлений остаются закрытыми для туристических поездок.

«Какие страны будут открыты, пока никто не знает. Ситуация меняется очень стремительно. Ряд стран уже заявили о возможности принять россиян — те же Болгария и Тунис. Италия определяет сроки, говорит, что летом будет готова. Но в то же время пока нет ни сообщений, ни формата приёма. Он везде различный. Если будет самоизоляция, то, естественно, туристы не поедут. Этот вариант не для туристического потока. Везде нужны тесты — один здесь, другой там, наличие вакцинации. Опять же, важно и что это за вакцина. Всё решает комиссия и Роспотребнадзор — насколько будет приемлемый формат приёма для туристов, а также насколько привлекательно туристические услуги могут оказываться в этих странах», — отметил он.

Барзыкин назвал ориентировочный срок открытия европейских направлений. По его словам, это конец лета — начало осени.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле 2021 года.

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