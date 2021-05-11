В Севастополе 30 мая состоится фестиваль «ВелоПобеда»

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Шестой ежегодный фестиваль «ВелоПобеда» пройдёт 30 мая в Севастополе на площади Нахимова.
В Севастополе 30 мая состоится фестиваль «ВелоПобеда»
  • © ВелоПобеда Севастополь / youtube

По информации общественной организации «ВелоПобеда», к участию приглашаются как профессионалы, так и любители велопоездок.

«Участники массового заезда большой колонной безопасно проедут 10 км по автомобильной дороге центральных улиц города», — сообщили в организации.

Как пишет «Новый Севастополь», по словам учредителей фестиваля, цель мероприятия — почувствовать себя «уверенным участником дорожного движения» и убедиться, что данное транспортное средство подходит для повседневных поездок по городу.

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