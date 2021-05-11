В Москве под строительство объектов дорожной инфраструктуры выделили 70 га земли

Власти Москвы выделили около 70 га земли на строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), мостов и дорог с начала года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«С начала 2021 года был заключён 81 договор для создания новых объектов транспортной инфраструктуры. На территории площадью 70 га будут построены транспортно-пересадочные узлы, путепроводы, а также пройдёт реконструкция набережных и дорог», — пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В этом году новые путепроводы появятся над путями Рижского, Горьковского, Казанского и Курского направлений Московской железной дороги. Будут реконструированы улицы Боженко, Кубинка, Крылатская, Ярцевская, Краснобогатырская, Донецкая и Волгоградский проспект.

Откроется также несколько транспортно-пересадочных узлов — «Ярославская», «Лесопарковая», «Верхние Лихоборы» и «Люблино».

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.