В АТОР напомнили о правилах приёма туристов в разных странах

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин напомнил о правилах приёма туристов в разных странах.
В АТОР напомнили о правилах приёма туристов в разных странах
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что перед путешествием, например, на Кипр нужно обязательно заполнить электронную анкету, которая является пропуском в общественные места. Туристы могут предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V».

«Благодаря Минцифре и «Госуслугам» вы можете загрузить и обновить номер заграничного паспорта, дополнив информацию на сайте «Госуслуги». Автоматически все сертификаты о вакцинации переводятся на английский язык», — сказал Горин.

По его словам, в мае сертификат о вакцинации «Спутником V» готовы признавать такие страны, как Греция, Болгария и Хорватия.

«Наверняка другие страны тоже будут постепенно открывать нам туристические зелёные коридоры. Всегда надо помнить, что те, кто не вакцинирован, у них тоже есть равные возможности путешествовать в эти страны, так как признаётся ПЦР-тест на английском языке», — уточнил эксперт.

Он добавил, что в ряде стран действует и справка о том, что турист уже перенёс инфекцию.

Ранее директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с Испанией.

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