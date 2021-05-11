Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее видеохостинг в очередной раз заблокировал ряд материалов на YouTube-канале RT, в том числе интервью с вирусологом Дмитрием Львовым.

В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

«Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.

В РКН напомнили, что, согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, влечёт наложение административного штрафа до 1 млн рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма увеличивается до 3 млн рублей.