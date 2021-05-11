Эксперт оценил намерение ЦБ упростить возврат денег жертвам кибермошенников

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Анастасия Румянцева
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Центробанк работает над законопроектом, благодаря которому доля возврата похищенных мошенниками средств может быть увеличена в несколько раз.
Эксперт оценил намерение ЦБ упростить возврат денег жертвам кибермошенников
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Любые шаги полезны, действительно надо что-то делать... Раньше злоумышленники смотрели на корпоративный сектор, сейчас страдают частные лица. Шаг Центробанка, безусловно, полезный — деньги, даже ушедшие в другой банк, можно будет заморозить и оставить время на разборку. Другое дело, что такое благое начинание нужно очень хорошо продумать и, самое главное, откатать процедуру», — пояснил Масалович.

Специалист отметил, что «сама идея замечательная и с замораживанием, и с ускоренной судебной процедурой».

«Возможность по жалобе быстро остановить и начать разбираться, во-первых, может приводить к блокировке, замораживанию, а потом и к возврату денег, и действительно резко вырастет количество возвращённых денег... Во-вторых, это сильно отпугнёт мошенников, потому что они концентрируются на самых простых схемах», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Центробанк работает над законопроектом, который в случае принятия может увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств в несколько раз.

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