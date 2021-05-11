В Удмуртии на программу по восстановлению лесов потратят более 40 млн рублей

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В Удмуртии лесовосстановительные работы пройдут на площади в 9,2 тыс. га. На эти цели из бюджета выделили 40,9 млн рублей в 2021 году.
В Удмуртии на программу по восстановлению лесов потратят более 40 млн рублей
  • Pixabay

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Объём уже выполненных работ составляет 32%. Посадки произвели на территории Вавожского, Игринского, Кизнерского, Селтинского, Увинского и Якшур-Бодьинского районов.

Деревья для восстановления взяты из лесных питомников, где в 2020 году было выращено около 20,4 млн посадок.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению лесов.

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