В Удмуртии на программу по восстановлению лесов потратят более 40 млн рублей
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Объём уже выполненных работ составляет 32%. Посадки произвели на территории Вавожского, Игринского, Кизнерского, Селтинского, Увинского и Якшур-Бодьинского районов.
Деревья для восстановления взяты из лесных питомников, где в 2020 году было выращено около 20,4 млн посадок.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению лесов.