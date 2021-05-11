В Подмосковье заработала горячая линия по «дачной амнистии»

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За первые шесть дней работы горячей линии по «дачной амнистии» в Московской области туда обратились свыше 1,1 тыс. человек.
В Подмосковье заработала горячая линия по «дачной амнистии»
  • © Viktor Chernov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Московской области.

Горячая линия заработала на базе Московского областного БТИ. Жители могут задать любые вопросы по оформлению имущества.

«Кол-центр запущен на базе Московского областного БТИ перед майскими праздниками, чтобы собственники могли получить информацию и начать оформление имущества уже в эти длинные выходные. За истекшие шесть дней за консультацией обратились более 1100 человек. Это говорит о том, что людям нужна профессиональная помощь в вопросах имущества», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

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