В Москве начались плановые отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды начались в Москве.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты подготовят централизованную отопительную систему города к будущему сезону. На тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения проводят профилактические работы. Максимальный срок отключения горячей воды — десять календарных дней.

Узнать график можно с помощью специального информационного сервиса на mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва» и на сайте moek.ru.

Ранее председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с Nation News рассказала, как сэкономить на расходах на жилищно-коммунальные услуги.