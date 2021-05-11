В Москве начались плановые отключения горячей воды

Короткая ссылка
Плановые отключения горячей воды начались в Москве.
В Москве начались плановые отключения горячей воды
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты подготовят централизованную отопительную систему города к будущему сезону. На тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения проводят профилактические работы. Максимальный срок отключения горячей воды — десять календарных дней.

Узнать график можно с помощью специального информационного сервиса на mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва» и на сайте moek.ru.

Ранее председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с Nation News рассказала, как сэкономить на расходах на жилищно-коммунальные услуги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить