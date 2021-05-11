РИА Новости: «Торнадо-С» получит самонаводящиеся ракеты

Для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» разрабатывается высокоточная управляемая ракета калибра 300 мм с головкой самонаведения.

«Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» новой высокоточной управляемой ракеты», — цитирует РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что для наведения ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы.

Также сообщается, что этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты начнётся в ближайшее время.

26 апреля воздушно-космические силы (ВКС) России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).