Следователи возбудили дело после пожара в Южно-Сахалинске

Следователи возбудили уголовное дело о гибели мужчины в сгоревшей частной гостинице в Южно-Сахалинске.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«По факту обнаружения при тушении возгорания в жилом доме по улице Яблочной тела неустановленного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в Южно-Сахалинске.