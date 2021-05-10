Следователи возбудили дело после пожара в Южно-Сахалинске
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение СК.
«По факту обнаружения при тушении возгорания в жилом доме по улице Яблочной тела неустановленного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в Южно-Сахалинске.