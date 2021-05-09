Эксперт рассказала, как найти сведения о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева рассказала, как найти сведения о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она отметила, что если в открытых источниках информации о родственниках найти не удаётся, то может потребоваться квалифицированная помощь поисковиков, которые попробуют сопоставить архивные документы и используют сведения, имеющиеся на руках у родни.

Как рассказала Цунаева, проект «Судьба солдата» при поддержке госорганов и различных общественных движений помогает гражданам в восстановлении истории судеб погибших или пропавших без вести.

«В любом случае, когда вы хотите начать поиск, нужно собрать в семье максимальную информацию о человеке, которого хотите найти. Это ФИО, год рождения, место призыва, если этот человек уходил на фронт женатым, то как зовут его жену или кого-то ещё, кого он мог как свой контакт указать в данных», — заявила эксперт.

По её словам, это очень важно, поскольку иногда бывают совпадения фамилий, неточности в описании и только по домашнему адресу или именам родственников можно понять, что речь об одном и том же человеке.

«Если есть какие-то письма, то номер полевой почты или воинской части. Тогда помощники, волонтёры-поисковики, могут вам помочь», — сказала Цунаева.

Она также уточнила, что иногда благодаря интернету и неравнодушным людям можно быстро найти близких, но порой это очень долго.

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