Главком Сухопутными войсками прокомментировал парад Победы на Красной площади

Главком Сухопутными войсками России Олег Салюков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили уровень проведения парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Верховный главнокомандующий, как обычно, подходит к старшим парадным расчётам, поблагодарил, сказал большое спасибо. Очень высокая оценка и его, и министра обороны... Ну и пока шли, удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Это и для них тоже парад. Они, может быть, и авансом, но сказали, что им всё очень понравилось. Мы надеемся, что так оно и было», — сказал Салюков в беседе с RT.

Главком добавил, что «общее прохождение хорошее, все ребята старались».

«Хотя погодные условия не особо, но главное — настрой и праздник. Мы вас всех поздравляем с Днём Победы, всего наилучшего», — заключил Салюков.

Ранее в столице завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.