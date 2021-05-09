Собянин поздравил ветеранов войны и москвичей с праздником Победы
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В поздравительной речи Собянин напомнил о подвиге людей, павших в годы войны и подаривших жизнь будущим поколениям.
«76 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года. Целая жизнь отделяет нас, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей», — сказал он.
Собянин пожелал ветеранам войны и труда здоровья и долголетия.
Ранее в столице завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.