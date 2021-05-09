Собянин поздравил ветеранов войны и москвичей с праздником Победы

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы, в том числе ветеранов, с праздником победы в Великой Отечественной войне.
Собянин поздравил ветеранов войны и москвичей с праздником Победы
  • © РИА Новости / Максим Блинов

В поздравительной речи Собянин напомнил о подвиге людей, павших в годы войны и подаривших жизнь будущим поколениям.

«76 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года. Целая жизнь отделяет нас, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей», — сказал он.

Собянин пожелал ветеранам войны и труда здоровья и долголетия.

Ранее в столице завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить