Собянин поздравил ветеранов войны и москвичей с праздником Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы, в том числе ветеранов, с праздником победы в Великой Отечественной войне.

В поздравительной речи Собянин напомнил о подвиге людей, павших в годы войны и подаривших жизнь будущим поколениям.

«76 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года. Целая жизнь отделяет нас, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей», — сказал он.

Собянин пожелал ветеранам войны и труда здоровья и долголетия.

Ранее в столице завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.