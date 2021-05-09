Парад Победы начался на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве начался парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также ветераны и гости мероприятия.

РИА Новости

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия. Ранее в Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в столице.