Парад Победы начался на Красной площади в Москве

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На Красной площади в Москве начался парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также ветераны и гости мероприятия.
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
  • РИА Новости

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Ранее в Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в столице.

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