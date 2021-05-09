Парад Победы начался на Красной площади в Москве
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также ветераны и гости мероприятия.
- РИА Новости
RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.
Ранее в Подмосковье начали разгонять тучи перед парадом Победы в столице.
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