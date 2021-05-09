Адвокат рассказал о праве некоторых групп россиян на двойную пенсию

Адвокат Денис Спицын рассказал, в каких случаях российские граждане имеют право получать двойную пенсию.

«По общему правилу если гражданин претендует сразу на несколько видов пенсий, ему через ПФР оформляется наибольшая выплата из предоставленного выбора. Однако пенсионное законодательство устанавливает ряд категорий пенсионеров, которые могут получать две пенсии одновременно», — заявил в интервью «Российской газете» адвокат Денис Спицын.

По его словам, на двойную выплату могут претендовать пенсионеры, получившие инвалидность из-за военной травмы. К этой категории также относятся ликвидаторы техногенных катастроф.

Кроме того, пенсия в двукратном размере, как отмечает адвокат, положена ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Третьей группой лиц, которые имеют право на данную выплату, Спицын назвал членов семей военнослужащих, скончавшихся при прохождении службы в армии или из-за военной травмы. Адвокат уточнил, что двойная пенсия положена и семьям погибших космонавтов.

Также право на выплату имеют лётчики-испытатели, космонавты, а также военнослужащие отдельных подразделений «при наличии установленного законом трудового стажа».

Наконец, двойную пенсию выплачивают гражданам, имеющим почётное звание «Житель блокадного Ленинграда».