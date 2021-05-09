Адвокат рассказал о праве некоторых групп россиян на двойную пенсию

Короткая ссылка
Адвокат Денис Спицын рассказал, в каких случаях российские граждане имеют право получать двойную пенсию.

«По общему правилу если гражданин претендует сразу на несколько видов пенсий, ему через ПФР оформляется наибольшая выплата из предоставленного выбора. Однако пенсионное законодательство устанавливает ряд категорий пенсионеров, которые могут получать две пенсии одновременно», — заявил в интервью «Российской газете» адвокат Денис Спицын.

По его словам, на двойную выплату могут претендовать пенсионеры, получившие инвалидность из-за военной травмы. К этой категории также относятся ликвидаторы техногенных катастроф.

Кроме того, пенсия в двукратном размере, как отмечает адвокат, положена ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Третьей группой лиц, которые имеют право на данную выплату, Спицын назвал членов семей военнослужащих, скончавшихся при прохождении службы в армии или из-за военной травмы. Адвокат уточнил, что двойная пенсия положена и семьям погибших космонавтов.

Также право на выплату имеют лётчики-испытатели, космонавты, а также военнослужащие отдельных подразделений «при наличии установленного законом трудового стажа».

Наконец, двойную пенсию выплачивают гражданам, имеющим почётное звание «Житель блокадного Ленинграда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить