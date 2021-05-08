Во Владивостоке прошла генеральная ночная репетиция парада

Генеральная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в ночь на 8 мая во Владивостоке.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Финальный смотр прошёл на Светлановской улице. Репетицией руководил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

В тренировке наземной части задействовали более 1600 человек, в том числе военнослужащих ТОФ, курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова, воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, представителей МЧС и МВД, а также юнармейцев.

В состав механизированной колонны вошла 61 единица боевой и специальной техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация и пехота ЦВО провели совместную тренировку перед парадом Победы.