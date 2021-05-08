Во Владивостоке прошла генеральная ночная репетиция парада

Короткая ссылка
Генеральная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в ночь на 8 мая во Владивостоке.
Во Владивостоке прошла генеральная ночная репетиция парада
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Финальный смотр прошёл на Светлановской улице. Репетицией руководил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

В тренировке наземной части задействовали более 1600 человек, в том числе военнослужащих ТОФ, курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова, воспитанников Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, представителей МЧС и МВД, а также юнармейцев.

В состав механизированной колонны вошла 61 единица боевой и специальной техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация и пехота ЦВО провели совместную тренировку перед парадом Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить