В Ростове-на-Дону почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Губернатор Ростовской области Василий Голубев возложил цветы к стеле «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков».

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания.

Как отметил Голубев, на территории региона велись ожесточённые бои, которые во многом повлияли на исход всей войны. Губернатор добавил, что задача каждого — сохранить историческую правду о событиях тех дней ради мира для будущих поколений.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбурге в преддверии Дня Победы возложили цветы к Вечному огню.