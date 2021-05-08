В Омске провели концерты у домов, где живут ветераны

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В Омске провели концерты у домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
В Омске провели концерты у домов, где живут ветераны
  • © Мэрия Омска

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В частности, фронтовые бригады и творческие коллективы поздравили 94-летнего ветерана Ленинского административного округа Александра Трубникова. Для него также был устроен мини-парад с участием курсантов Омского автобронетанкового инженерного института.

Сотрудники омской Росгвардии организовали парад во дворе ветерана Николая Самойлова. В качестве гостей на мероприятии присутствовали дети блокадного Ленинграда Лилия Петрякова и Людмила Дубровская.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

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