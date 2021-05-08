В Волгограде обстреляли маршрутку из травматического пистолета
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Волгоградской области.
Согласно данным полиции, в салоне маршрутки, которая ехала из Кировского района Волгограда, произошёл конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми.
Сообщается, что, выйдя на улицу, нетрезвый мужчина выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека в ягодицу.
«Злоумышленник произвёл также несколько выстрелов по отъезжающей маршрутке и сбежал до приезда полиции», — рассказали в ведомстве.
В МВД добавили, что «ведётся его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».