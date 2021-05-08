В Волгограде почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны
- © РИА Новости / Сергей Пятаков
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
В церемонии также приняли участие ветераны войны, руководители силовых и надзорных ведомств, депутаты, представители Волгоградской области в Совете Федераций.
Почтить память павших пришли также общественники и юнармейцы.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.