В Волгограде почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны

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На площади Павших Борцов в Волгограде губернатор региона Андрей Бочаров почтил память защитников Родины, погибших в ходе Великой Отечественной войны.
В Волгограде почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

В церемонии также приняли участие ветераны войны, руководители силовых и надзорных ведомств, депутаты, представители Волгоградской области в Совете Федераций.

Почтить память павших пришли также общественники и юнармейцы.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

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