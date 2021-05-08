Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о своих уникальных рекордах

Ветераны Великой Отечественной войны Борис Графов, Мария Колтакова и Иван Курбаков рассказали, как ставят уникальные рекорды, несмотря на почтенный возраст.

Так, 91-летний Борис Графов увлекается банджи-джампингом, на его счету уже девять прыжков с высоты более 200 метров.

Мария Колтакова в свои 99 лет установила 14 рекордов: она управляла различной военной техникой, а также провела полёт на симуляторе Су-34.

Иван Курбаков стал самым возрастным водителем в России — ему 100 лет, но для управления автомобилем он годен по всем параметрам.

Подробнее — в видео RT.