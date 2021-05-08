Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о своих уникальных рекордах
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- РИА Новости
Так, 91-летний Борис Графов увлекается банджи-джампингом, на его счету уже девять прыжков с высоты более 200 метров.
Мария Колтакова в свои 99 лет установила 14 рекордов: она управляла различной военной техникой, а также провела полёт на симуляторе Су-34.
Иван Курбаков стал самым возрастным водителем в России — ему 100 лет, но для управления автомобилем он годен по всем параметрам.
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