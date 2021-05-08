Лидер партии ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский рассказал о родственниках — участниках Великой Отечественной войны.

«А двоюродный брат моей матери, Леонид, — участник Великой Отечественной. Он молчал, 60 лет молчал. Только мне потом сказал: «Ты знаешь, я боялся рассказывать». Поскольку он оказался в деревне, которую сперва наши взяли, а он был ранен, а потом наши отступили, немцы вернулись. И снова наши взяли», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, родственника — старшего лейтенанта — допрашивали, что он делал в деревне, и тот искал людей, которые бы могли подтвердить его местонахождение и то, что он был ранен.

«Случайно шла женщина по улице, куда он приехал с особистом искать, кто бы подтвердил его нахождение в деревне, когда были немцы, та женщина, которая его выхаживала в своей избе. А если бы не было этой женщины? Всё, в лагерь бы — враг народа, сдался в плен», — пояснил Жириновский.

Ещё один родственник политика работал во время войны машинистом.

«Разве это не подвиг? День и ночь, зима, лето — стоять в паровозе. А это не тепловоз, не электровоз, там нет кабины, там продувает насквозь. Возил раненых, с фронта возил в тыл, а из тыла, видимо, ехал пустой поезд, санитарный, и забирали снова и снова», — сообщил он.

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