Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил о планах принять участие в шествии «Бессмертного полка».

«Дюпин меня зарегистрировал уже на сайте «Госуслуги», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, особенно важно соблюсти меры безопасности для ветеранов.

«Поэтому достаточно будет, если во всех дворах выйдут люди, на бульварах. Необязательно идти через центр Москвы, а по всей стране пусть выйдут люди с фотографиями», — сказал Жириновский.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал возможное проведение «Бессмертного полка» 24 июня.