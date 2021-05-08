СК начал проверку по факту потери связи с вертолётом на Камчатке

Дальневосточное следственное управление на транспорте сообщило о начале проверки по факту потери связи с вертолётом на Камчатке.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)», — говорится в пресс-релизе.

В региональном главке МЧС уточнили, что поиски вертолёта продолжатся с наступлением светлого времени суток.

Ранее сообщалось о начале поисковой операции после того, как вертолёт, который вылетел из города Елизово в сторону реки Островной, не вышел вовремя на связь.

По данным Life.ru, на борту вертолёта находятся два человека и груз.