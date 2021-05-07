При пожаре в подмосковных Мытищах погибли четыре человека

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На месте пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах найдены тела четырёх погибших. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
При пожаре в подмосковных Мытищах погибли четыре человека
  • © РИА Новости / Виктория Гагкаева

«Найдены тела четырёх погибших», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание.

В МЧС уточнили, что в нежилом двухэтажном здании находятся кислородные баллоны, существует угроза взрыва.

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