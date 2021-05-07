При пожаре в подмосковных Мытищах погибли четыре человека
На месте пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах найдены тела четырёх погибших. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
- © РИА Новости / Виктория Гагкаева
«Найдены тела четырёх погибших», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее сообщалось, что пожарные локализовали возгорание.
В МЧС уточнили, что в нежилом двухэтажном здании находятся кислородные баллоны, существует угроза взрыва.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»