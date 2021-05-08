В Нагорном Карабахе построили 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев

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Специалисты материально-технического обеспечения Вооружённых сил России завершили строительство 30 блочно-модульных городков для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
В Нагорном Карабахе построили 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев
  • © Максим Блинов / РИА Новости

Об этом заявил руководитель штаба строительства на территории Нагорного Карабаха генерал-майор Юрий Хорт.

«В населённых пунктах Шуша, Карыкаха, Джераберт завершено возведение блочно-модульных городков последней очереди... В кратчайшие сроки, за четыре месяца, введены в эксплуатацию и заселены 30 блочно-модульных городков», — сообщил он.

Уточняется, что специалистами был выполнен огромный объём строительных работ: подготовка площадок, подведение внешних инженерных сетей, оборудование блочно-модульных конструкций, подключение технологического оборудования, проведение пусконаладочных работ и т. д.

В комплект поставки каждого городка входит спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, кухня. Для личного состава оборудуются комнаты для просушки и чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая, столовая, продуктовой склад, санитарные модули.

Всего на стройплощадках в Нагорном Карабахе было задействовано около 600 специалистов и 65 единиц техники.

Ранее Минобороны рассказало о помощи российских миротворцев паломникам в Карабахе.

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