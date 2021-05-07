Муж убитой на Урале блогерши признался в преступлении

Муж Instagram-блогерши, тело которой было обнаружено на обочине трассы под Екатеринбургом, признался в её убийстве.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Свердловской области Александра Шульгу.

«В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств преступления. Сегодня районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сказал он.

Согласно выясненным следователями данным, мужчина задушил жену в своём частном доме в Сысертском районе в ходе возникшего между ними конфликта. Несколько дней злоумышленник хранил тело у себя, а когда оно начало разлагаться, то избавился от трупа.

Тело девушки было обнаружено 16 апреля в лесу у дороги недалеко от города Арамиль. Установить её личность удалось лишь после того, как 30 апреля в отдел полиции пришёл её муж и сообщил о пропаже своей 28-летней супруги.

Проведённая экспертиза показала, что её травмы были нехарактерны для автомобильной аварии, через некоторое время мужчине было предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что Раменский суд в Московской области приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетняка (Reeflay), во время стрима которого умерла девушка.