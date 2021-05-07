Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.
«Подчёркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — отмечается в заявлении.
Путин и Мирзиёев обсудили организацию производства вакцины от коронавируса на территории Узбекистана.
Также лидеры приветствовали урегулирование конфликта между Киргизией и Таджикистаном.
28 апреля Министерства обороны России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнёрства в военной области на 2021—2025 годы.