Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.

«Подчёркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла», — отмечается в заявлении.

Путин и Мирзиёев обсудили организацию производства вакцины от коронавируса на территории Узбекистана.

Также лидеры приветствовали урегулирование конфликта между Киргизией и Таджикистаном.

28 апреля Министерства обороны России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнёрства в военной области на 2021—2025 годы.