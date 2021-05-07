Собянин стал лидером в рейтинге глав регионов

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Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг влияния губернаторов по итогам апреля.
Собянин стал лидером в рейтинге глав регионов
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Отмечается, что второе и третье места заняли главы Чечни Рамзан Кадыров и Татарстана Рустам Минниханов.

Последние позиции в рейтинге достались главе Хакасии Валентину Коновалову (85-е место), руководителю Владимирской области Владимиру Сипягину (84-е место) и губернатору Орловской области Андрею Клычкову (83-е место).

Как указывает АПЭК, определяющими для положения глав субъектов в апрельском рейтинге стали упоминание их в послании президента России Владимира Путина, ротация в губернаторском корпусе, планы по развитию транспортной, социальной и туристической инфраструктуры, а также публичные конфликты и антикоррупционные процессы.

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