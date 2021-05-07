Самолёт вынужденно вернулся в аэропорт Оренбурга из-за технической неисправности
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«7 мая в 06:45 (04:45 мск) в аэропорту Оренбурга произвело вынужденную посадку воздушное судно Boeing-738, авиарейс №1245 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Оренбург — Шереметьево (Москва)», — цитирует ТАСС Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
На борту самолёта находились 68 человек, никто не пострадал.
Уточняется, что в данный момент авиакомпания распределяет пассажиров на другие рейсы до Москвы.
11 апреля самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявшей рейс из Сочи в Петербург, экипаж которого ранее принял решение вернуться в аэропорт вылета, благополучно приземлился.