Самолёт вынужденно вернулся в аэропорт Оренбурга из-за технической неисправности

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Пассажирский самолёт, который направлялся из Оренбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности закрылок.
Самолёт вынужденно вернулся в аэропорт Оренбурга из-за технической неисправности
  • © Reuters

«7 мая в 06:45 (04:45 мск) в аэропорту Оренбурга произвело вынужденную посадку воздушное судно Boeing-738, авиарейс №1245 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Оренбург — Шереметьево (Москва)», — цитирует ТАСС Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

На борту самолёта находились 68 человек, никто не пострадал.

Уточняется, что в данный момент авиакомпания распределяет пассажиров на другие рейсы до Москвы.

11 апреля самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявшей рейс из Сочи в Петербург, экипаж которого ранее принял решение вернуться в аэропорт вылета, благополучно приземлился.

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