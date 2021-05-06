Под Волгоградом два человека погибли при взрыве боеприпаса времён войны

В Городищенском районе Волгоградской области два человека погибли в результате взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Отмечается, что 6 мая в 18:03 мск в единую службу «112» поступило сообщение о взрыве боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

В администрации сообщили, что взрыв «произошёл в Городищенском районе на высоте около посёлка Самофаловка, где проводил раскопки поисковый отряд «Память» из посёлка Новосергиевка Оренбургской области».

Сообщается, что на место инцидента направили два автомобиля скорой медпомощи из Городищенской ЦРБ и Волгограда.

«Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения, мальчика 2005 года рождения спасти не удалось», — добавили в пресс-службе.

Все обстоятельства происшествия выясняются.