Минздрав назвал сроки и условия хранения вакцины «Спутник Лайт»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из реестра.
«Срок годности: шесть месяцев — замороженный препарат; один месяц — жидкий препарат», — говорится в документах.
Отмечается, что в замороженном виде вакцину необходимо хранить в защищённом от света месте при температуре не выше -18 °С, а в жидком — при температуре +2...+8 °С.
Ранее Минздрав назвал сроки ввода вакцины «Спутник Лайт» в гражданский оборот.