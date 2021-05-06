Минздрав назвал сроки и условия хранения вакцины «Спутник Лайт»

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Минздрав России внёс в государственный реестр лекарственных средств данные о сроках и условиях хранения вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Минздрав назвал сроки и условия хранения вакцины «Спутник Лайт»
  • © Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из реестра.

«Срок годности: шесть месяцев — замороженный препарат; один месяц — жидкий препарат», — говорится в документах.

Отмечается, что в замороженном виде вакцину необходимо хранить в защищённом от света месте при температуре не выше -18 °С, а в жидком — при температуре +2...+8 °С.

Ранее Минздрав назвал сроки ввода вакцины «Спутник Лайт» в гражданский оборот.

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