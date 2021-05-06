В Минприроды отреагировали на сообщения об ужесточении правил сбора грибов

В Министерства природных ресурсов и экологии отреагировали на сообщения об ужесточении правил сбора грибов, ягод и берёзового сока.

Как сообщает ТАСС, Минприроды опровергло информацию, «согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утверждённым стандартам».

В ведомстве подчеркнули, что «ни в каких приказах федерального Министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений».

В министерстве пояснили, что граждане «имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов».

В Минприроды отметили, что «это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно».

Ранее в СМИ появились сообщения, что теперь для сбора грибов, ягод и берёзового сока необходимо арендовать земельный участок.