Опубликована концепция развития уголовно-исполнительной системы

Арестантам СИЗО в России планируется изменить условия заключения — добавить платные услуги, увеличить перечень предметов, разрешённых к передаче.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на концепцию развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года, опубликованную на портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что «для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания условий содержания в следственных изоляторах уголовно-исправительной системы необходимо: расширение перечня дополнительных платных услуг; расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчёту».

Также концепция предполагает усовершенствование системы мер поощрения и взыскания, расширение перечня тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Кроме этого, согласно документу, планируется создать условия, позволяющие фигурантам заниматься спортом вне камер.