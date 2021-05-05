Эксперт рассказал, как формируются цены на недвижимость

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Эксперт в сфере недвижимости МГО «Опора России», глава комитета по законодательству в сфере недвижимости Гильдии риелторов Москвы Марсель Ахметшин рассказал, как формируются цены на жильё.
Эксперт рассказал, как формируются цены на недвижимость
  • РИА Новости

«Недвижимость на первичном рынке будет дорожать быстрее, так как решение о повышении цены на новостройки принимается инвестором-застройщиком. Крупные строительные компании периодически увеличивают цены, за ними следуют более мелкие», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По словам Ахметшина, далее на эти повышения реагируют собственники жилья на вторичном рынке.

Со своей стороны, ассистент экономического факультета РУДН Василий Башуткин выразил мнение, что основные факторы, определяющие стоимость недвижимости, прежде всего будут зависеть от условий ипотечного кредитования и доступности льготных программ.

«Основные тенденции удорожания или снижения цены на недвижимость в первую очередь наблюдаются на первичном рынке, а затем данные тенденции получают отражение уже на рынке вторичной недвижимости», — добавил он.

Ранее риелтор Алексей Силантьев в беседе с ФАН дал советы по безопасной покупке квартиры.

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