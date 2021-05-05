В Хабаровском крае рассказали об организации отдыха детей в летнем сезоне

Короткая ссылка
В Хабаровском крае прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
В Хабаровском крае рассказали об организации отдыха детей в летнем сезоне
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

14 загородных центров при условии 75%-ной загрузки примут до 3180 детей в одну смену. 352 лагеря с дневным пребыванием готовы принять более 45 тыс. детей.

Около 3 тыс. детей и подростков смогут отдохнуть в других регионах, в том числе в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить