В Хабаровском крае рассказали об организации отдыха детей в летнем сезоне

В Хабаровском крае прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

14 загородных центров при условии 75%-ной загрузки примут до 3180 детей в одну смену. 352 лагеря с дневным пребыванием готовы принять более 45 тыс. детей.

Около 3 тыс. детей и подростков смогут отдохнуть в других регионах, в том числе в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.