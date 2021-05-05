Во Всероссийском объединении туристов дали советы по отдыху в 2021 году

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылёв дал советы по отдыху в 2021 году.

«Думаю, этот год пройдёт под общим лозунгом не только в России, но и во всём мире, что большинство граждан отдаст приоритет отдыху на домашних курортах», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, не следует забывать о мерах предосторожности — соблюдать социальную дистанцию, следить за личной гигиеной.

По словам Бобылёва, при выборе места отдыха лучше ориентироваться на рекомендации оперативного штаба.

«Здесь уже специалисты из Роспотребнадзора, из Минздрава, из ряда других ведомств, которые в этом разбираются, дают рекомендации», — пояснил он.

Как добавил Бобылёв, если направление открыто, то есть возможность формировать и продавать турпродукт, эти путёвки являются законными.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России.