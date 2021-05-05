Автоэксперт рассказал о перспективах электромобилей

Партнёр аналитического центра «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал о перспективах электромобилей.

«Ни один производитель сейчас всерьёз не рассматривает вопрос о производстве электромобилей. А те проекты, которые есть, они, конечно, есть. Есть и у КамАЗа серьёзные проекты, и у ВАЗа есть серьёзные проекты, но пока это всё на уровне единичных экземпляров опытных», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Моржаретто, страны, которые сделали ставки на электромобили, обладают государственными программами поддержки, а в России такие стратегии пока не разработаны.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.