Аксёнов: рисков для курортного сезона в Крыму из-за дефицита воды не будет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские санатории и местные жители будут обеспечены водой в курортный сезон, несмотря на её дефицит на полуострове.

«В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счёт жителей, а за счёт внутренних резервов — ёмкостей и бурения скважин. Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба для местных жителей», — приводит ТАСС слова Аксёнова.

Он отметил, что «местные жители в этом случае не пострадают, и приоритета здесь никакого не будет».

Ранее сообщалось, что в Крыму назвали ущерб туристическому сектору от водной блокады.