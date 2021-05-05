Аксёнов: рисков для курортного сезона в Крыму из-за дефицита воды не будет
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«В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счёт жителей, а за счёт внутренних резервов — ёмкостей и бурения скважин. Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба для местных жителей», — приводит ТАСС слова Аксёнова.
Он отметил, что «местные жители в этом случае не пострадают, и приоритета здесь никакого не будет».
Ранее сообщалось, что в Крыму назвали ущерб туристическому сектору от водной блокады.