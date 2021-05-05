Названы самые популярные железнодорожные направления России на майские праздники для поездок с детьми

Стали известны самые популярные железнодорожные направления России на майские праздники для поездок с детьми.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитический центр сервиса Туту.ру.

Первое место заняла Москва (23,5% бронирований). Далее следуют Санкт-Петербург (14,72%) и Сочи (4,69%).

Тюмень оказалась на 12-й строчке, Анапа — на 17-й, Симферополь — на 20-й.

«Анализировались билеты, оформленные для поездки в период с 1 по 10 мая с датой бронирования после 1 марта. В результате был составлен рейтинг из топ-20 направлений, где самая высокая доля детей и подростков (до 16 лет включительно)», — уточнили в Туту.ру.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.