Эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле

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Наибольшей популярностью у россиян в апреле пользовались такие направления, как Сочи, Москва и Санкт-Петербург, говорится в исследовании OneTwoTrip.
Эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Чаще всего жители страны летали из Москвы в Сочи. Спрос на билеты за два года вырос на 30%.

«На втором месте — рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, которые также стали в два раза более востребованными. Третье место занимает маршрут Сочи — Москва», — рассказали эксперты.

В список также попали перелёты из Москвы в Симферополь и Екатеринбург, из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Москву.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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