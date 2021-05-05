Эксперт рассказал об опасных факторах пожаров

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Доктор технических наук, эксперт по пожарной безопасности Вадим Коробков рассказал об опасных факторах пожаров.
Эксперт рассказал об опасных факторах пожаров
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что каждый собственник любого учреждения должен понимать, готова ли его организация к чрезвычайным ситуациям.

«Мы исходим из того, что надо бы сделать так, чтобы пожара никогда не было. Это не та постановка, ведь вред людям приносит не сам пожар, а опасные факторы пожара — тепло, искры, задымление, токсичные продукты горения», — отметил эксперт.

По его словам, любая инженерная система должна быть рассчитана на динамику опасных факторов пожара и на то, как защищать людей.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.

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