Ректор ВШЭ рассказал об опасности обеднения среднего класса
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По его мнению, ключевой вызов, стоящий перед страной, — это падение реальных доходов граждан, и «справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя».
Кузьминов считает, что переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен» с точки зрения политики: «Ответ ещё придет, и с ним надо что-то делать».
По его оценкам, Россия рискует не добиться существенного увеличения темпов экономического роста, и этот показатель останется «в пределах 2%».
21 апреля президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, дал поручения в сфере повышения доходов граждан и борьбы с бедностью.