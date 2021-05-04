Ректор ВШЭ рассказал об опасности обеднения среднего класса

Значительная доля населения России, «выпавшая» в период пандемии из среднего класса, попала в бедность, заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК.

По его мнению, ключевой вызов, стоящий перед страной, — это падение реальных доходов граждан, и «справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя».

Кузьминов считает, что переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен» с точки зрения политики: «Ответ ещё придет, и с ним надо что-то делать».

По его оценкам, Россия рискует не добиться существенного увеличения темпов экономического роста, и этот показатель останется «в пределах 2%».

21 апреля президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, дал поручения в сфере повышения доходов граждан и борьбы с бедностью.