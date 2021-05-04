В партии «Родина» объяснили требование признать руководство КПРФ иноагентами

Член бюро президиума партии «Родина» Фёдор Бирюков в беседе с RT объяснил требование партии наделить ряд руководителей КПРФ статусом иностранного агента по факту их сотрудничества с китайскими властями.

«По информации из открытых источников, которые мы продублировали в нашем Telegram-канале, следует, что руководство КПРФ долгое время очень тесно связано с руководством Коммунистической партии Китайской Народной Республики. Более того, выпускаются книги авторства (председателя ЦК КПРФ Геннадия. — RT) Зюганова, есть и экономические, и личные связи с Китаем», — рассказал Бирюков.

Он добавил, что такое положение дел свидетельствует о том, что люди, составляющие руководство КПРФ, «подпадают под современный закон об иностранных агентах».

«То есть о лицах, которые осуществляют политическую деятельность на территории России, в том числе на деньги лиц за границей. Поэтому мы обращаемся в Министерство юстиции с просьбой проверить эту информацию, дать ей правовую оценку, а в случае подтверждения фактов признать руководство КПРФ иностранными агентами», — заявил член бюро президиума партии «Родина».

По его словам, это будет законодательно верно и справедливо в отношении также избирателей, которые должны знать, что они голосуют за людей, которые «представляют в России чужие интересы».

Ранее бюро президиума политического совета партии «Родина» выступило с открытым обращением к главе Минюста России Константину Чуйченко, в котором представители партии призвали изучить законность сотрудничества руководителей КПРФ и китайских властей.

В тексте обращения говорится, что в партии считают верхушку КПРФ «очевидными агентами влияния Китая».