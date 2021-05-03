СК начал проверку по факту гибели двух альпинистов на Эльбрусе
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«Следственным отделом... инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели при спуске с горы Эльбрус двух альпинистов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, последний раз альпинисты выходили на связь 21 апреля.
«Их спуск был затруднён в связи с погодными условиями на горе», — добавили в СК.
В настоящее время следователями выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что тела девушки-туристки и гида были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус, пропавших людей искали с 23 апреля.