СК начал проверку по факту гибели двух альпинистов на Эльбрусе

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В Кабардино-Балкарии следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
СК начал проверку по факту гибели двух альпинистов на Эльбрусе
  • © РИА Новости / Долягин

«Следственным отделом... инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели при спуске с горы Эльбрус двух альпинистов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, последний раз альпинисты выходили на связь 21 апреля.

«Их спуск был затруднён в связи с погодными условиями на горе», — добавили в СК.

В настоящее время следователями выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что тела девушки-туристки и гида были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус, пропавших людей искали с 23 апреля.

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