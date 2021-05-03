СК начал проверку по факту гибели двух альпинистов на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.

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«Следственным отделом... инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели при спуске с горы Эльбрус двух альпинистов», — говорится в сообщении. Как уточняется, последний раз альпинисты выходили на связь 21 апреля. «Их спуск был затруднён в связи с погодными условиями на горе», — добавили в СК. В настоящее время следователями выясняются обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что тела девушки-туристки и гида были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус, пропавших людей искали с 23 апреля.